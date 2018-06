Oliver Marach verliert im Doppel-Finale von Paris!

„Ich gratuliere euch, gut gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns in London beim Saisonfinale wieder“, meinte Marach nach Empfang des Pokals für Platz zwei an die Sieger gewandt. Dem Publikum wünschte er am Sonntag ein gutes Einzel-Finale. „Ich hoffe, ein Österreicher kann morgen gewinnen.“ Pavic, der auch im Mixed-Finale Zweiter geblieben war: „Danke, Oli. Ich hoffe, dass wir so weiter spielen wie in der bisherigen Saison. Es nicht leicht, zwei Finali zu verlieren“, sagte er in Bezug auf das Mixed. Für Herbert/Mahut war es nach den US Open und Wimbledon ihr dritter Grand-Slam-Titel.