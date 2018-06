Mittelhandbruch! Arnautovic im Training verletzt

Offensivstar Marko Arnautovic muss mit einer gebrochenen Hand ins Testspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Brasilien gehen! Der West-Ham-Stürmer erlitt laut ÖFB-Angaben am Donnerstag im Training eine kleine Absplitterung im Mittelhandknochen. Seinen Einsatz gegen die Brasilianer am Sonntag in Wien (ab 16 Uhr LIVE im sportkrone.at-Ticker) soll die Verletzung aber nicht gefährden.