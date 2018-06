Muster: „Sehe keinen, der ihn schlagen soll!“

Cecchinato, der sich nach den French Open von Rang 72 in Richtung Top 20 vorschiebt, stand dabei in der ersten Runde gegen Marius Copil vor dem Aus. „Da lag er mit 0:2 in Sätzen hinten“, sagt Dominic, „hat aber diese Partie gedreht. Cecchinato hat grenzenloses Selbstvertrauen, er ist sicher der Mann des Turniers.“