Moschee-Anschlag: Türken und ein Syrer verhaftet

Fünf Türken und ein Syrer wurden am Donnerstag von der Polizei in Deutschland festgenommen. Sie sollen an einem Brandanschlag auf eine Moschee in Baden-Württemberg beteiligt gewesen sein. Die Männer im Alter zwischen 19 und 30 Jahren sollen Mitglieder einer extremistischen kurdischen Jugendorganisation sein. Insgesamt 200 Beamte, darunter auch Spezialkräfte, waren bei der großangelegten Razzia beteiligt.