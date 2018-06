In Zukunft fliegen die E-Autos mit Tempo 160

Aussehen erinnert etwas an einen Trimaran

Der „Flyer“ ähnelt ein wenig an einem Trimaran, das offene Cockpit erinnert an jenes von Formel-1-Boliden. Weil das rund 110 Kilogramm schwere Elektro-Fluggerät zur Sicherheit über einem See getestet wurde, hat es ähnlich einem Wasserflugzeug statt Rädern zwei Schwimmer. Rund 20 Minuten lang kann sich der „Flyer“ in der Luft halten, bis er wieder aufgeladen werden muss.