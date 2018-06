Scharapowa vom Platz gefegt! Halep im Halbfinale

Das Damen-Halbfinale bei den mit 39,197 Mio. Euro dotierten French Open ist komplett: Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza hatte mit der Russin Maria Scharapowa beim 6:2,6:1 in nur 70 Minuten keine Mühe. Sie trifft nun auf Topfavoritin Simona Halep. Die Rumänin hatte mit der Deutschen Angelique Kerber beim 6:7(2),6:3,6:2 in 2:14 Stunden schon wesentlich mehr Mühe. Der Spielbetrieb wird bei den Tennis-French Open in Paris am Mittwoch nicht mehr aufgenommen. Die Viertelfinali der Herren werden am Donnerstag fortgesetzt.