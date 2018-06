Schweden schafft ab 2019 Rundfunkgebühren ab

Während in der Schweiz und in Österreich heftig über Rundfunkgebühren diskutiert wird, plant nun ein weiteres europäisches Land deren Abschaffung. Schweden will ab 1. Jänner 2019, dass sich die öffentlich-rechtlichen Sender künftig ausschließlich über Steuern finanzieren. Interessant: Die SPÖ in Österreich hatte in der Vergangenheit immer wieder Schweden als Vorbild politischer Erneuerungen bezeichnet. Ob sie das jetzt bei der Abschaffung der Rundfunkgebühren auch so sieht?