Die schönsten und schrillsten Roben vom Life Ball

Sexy waren die Auftritte von Paris Jackson und Alexandra Daddario. Während die Tochter des „King of Pop“ in einer schwarzen Tüll-Robe verzauberte, war die „Baywatch“-Beauty in ihrer knallroten Fransenrobe nicht zu übersehen. Ebenfalls in Rot und mit Freundin Sophia Hutchins am Arm zeigte sich Caitlyn Jenner im Rathaus.