Gewissenloser Schlepper nach feiger Flucht gefasst

Der Lenker, angeblich ein in Wien lebender, bei einer Hausbetreuungsfirma arbeitender Bosnier, sprang danach aus dem Minivan und rannte in den Wald. Zunächst verlief die Fahndung nach ihm erfolglos, doch der Einsatz von Helikoptern und Spürhunden machte sich bezahlt. Freitagnachmittag konnten örtliche Beamte den Verdächtigen in seinem Versteck, einem verlassenen Gebäude, orten und festnehmen. Auch in Wien laufen die Ermittlungen weiter.