Hochwasserschutz mit „Tauern-Bridge“ fertig

Die Brücke im Zentrum von Mittersill ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in und über die Tauern. Deshalb kreierte der Bürgermeister den Spitznamen in Anlehnung an das berühmte Bauwerk in London. Kleiner aber nicht weniger effektiv ist das Mittersiller Bauwerk. Falls die Salzach steigt kann die Brücke bis zu zwei Meter hoch angehoben werden und entgeht dadurch der Gefahr verklaust und weggerissen zu werden. „Es war der letzte Teil des gesamten Hochwasserschutzes und die Achillesferse davon. Jetzt sollte das Problem erledigt sein“, sagt Viertler und fügt hinzu: „Ich bin sehr froh das die Brücke jetzt fertig ist, denn die gefährliche Hochwasserzeit steht unmittelbar bevor.“ Gesamt flossen 20 Millionen Euro in den Schutz der Stadt. Mit Ausnahme der „Tauern-Bridge“ haben alle anderen Bestandteile ihre Bewährungsprobe bereits bei der Flut 2014 bestanden. „Aber es war knapp“, meint der Ortschef.