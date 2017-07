Trump zu Putin: "Es ist eine Ehre, Sie zu treffen"

Putin sprach seinerseits von einem wichtigen beiderseitigen Treffen, auch wenn es zuvor bereits Telefonate gegeben habe. Doch diese seien niemals ausreichend. "Ich bin erfreut, Sie persönlich zu treffen", fügte er hinzu.

Syrien, Ukraine, russische Wahleinmischung, Russlands Haltung zu nuklearen Mittelstreckenwaffen: US- Außenminister Rex Tillerson hatte schon vor Wochen von einem Tiefpunkt in den Beziehungen gesprochen. Seitdem ist es nicht besser geworden.

Trump fühlt sich bei Gipfel sichtlich unwohl

Die Strategen im Weißen Haus hatten Trump wochenlang auf das Treffen mit dem Widerpart im Kreml vorbereitet. Denn die US- Amerikaner wissen: Es ist nicht gerade ein Heimspiel für den G20- Novizen, wenn er sich mit dem ausgebufften Profi Putin an den Tisch setzt. Schon bei der ersten Sitzung des Gipfels saß Trump, neben Angela Merkel und Theresa May platziert, noch mit deutlichem Abstand zu Putin und spielte nervös mit den Händen. Putin lehnte sich derweil bequem zurück.

Die beiden mächtigsten Männer der Welt blicken sich tief in die Augen. Foto: AP

Trump bereitet sich auf eine Arbeitssitzung beim G20-Gipfel vor. Foto: AP

Trump begibt sich auf extrem vermintes Gebiet. Russland gilt vielen in den USA weiterhin als Intimfeind der Vereinigten Staaten. Trump, der Geschäftsmann, sieht das viel pragmatischer. Der selbst ernannte Machertyp will Ergebnisse präsentieren. Zur Lösung von Konflikten etwa in Syrien und wohl auch in Nordkorea braucht er die Russen.

Trump mit scharfer Kritik an Russland vor wichtigem Treffen

Die Signale aus Washington vor dem Gipfel waren widersprüchlich. Zu Besuch beim östlichen Nato- Partner Polen wetterte Trump, Russland destabilisiere in Osteuropa und anderswo. Theaterdonner? Moskau wies die Vorwürfe postwendend zurück. Aber einen Schatten auf der Begegnung mochte Kremlsprecher Dmitri Peskow nicht erkennen.

Donald Trump mit Ehefrau Melania und Polens Präsident Andrzej Duda (rechts) Foto: Associated Press

Dem Kreml hat allerdings nicht gefallen, dass Trump im April Marschflugkörper auf eine syrische Luftwaffen- Basis abfeuern ließ. Jüngst schoss ein US- Kampfjet obendrein ein syrisches Armeeflugzeug ab. Das Ergebnis: Die gegenseitigen Absprachen zur Vermeidung von Flugunfällen wurden abgebrochen. Washington dreht weiterhin an der Sanktionsschraube gegen die Russen. Wohl auch aus wirtschaftlichen Interessen.

Syriens Präsident Bashar al-Assad wird von Russland gestützt. Foto: AFP/SAMEER AL-DOUMY, AFP/SANA

Syrienkrieg: Rücken nun USA und Russland näher?

Vor dem Gipfel deutete Tillerson aber an, dass Washington und Moskau zu Syrien ins Geschäft kommen könnten. Russland könnte dort eine führende Rolle spielen - wenn unter anderem klar sei, dass sein Schützling Baschar Al- Assad keine Giftwaffen mehr einsetzt.

Neben Syrien stehen viele andere weltpolitische Themen auf der Tagesordnung von Gastgeberin Angela Merkel . Bei vielen Punkten steht Trumps Politik im Fokus. So hat der Immobilienmilliardär das Pariser Klimaabkommen aufgekündigt. Außerdem fährt er beim Handel einen Abschottungskurs. Merkel appellierte zu Beginn des Gipfels an die Kompromissbereitschaft ihrer Kollegen. Doch eine einigung um jeden Preis wird es nicht geben. Die abweichende Haltung Washingtons beim Welthandel und beim Klimaschutz könnte durchaus auch im Abschlussdokument ausdrücklich vermerkt werden. Damit würden die USA unter Trumps Führung weiter isoliert werden.