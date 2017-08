Knall! Klitschko beendet Box- Karriere

Knall- Effekt in der Box- Welt. Der langjährige Schwergewichts- Champion Wladimir Klitschko beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Der 41- Jährige wird nicht mehr zum eigentlich angekündigten Rückkampf gegen den Briten Anthony Joshua antreten. Das teilte das Management des Ukrainers am Donnerstag mit. Klitschko hatte im April in London gegen Joshua nach technischem K. o. verloren.