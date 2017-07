Geständnis im Fall Janika: "Habe sie geschüttelt"

Im Fall des am Wiener Donauspital verstorbenen Babys aus dem Weinviertel hat der verdächtige Vater nun ein Geständnis abgelegt: "Der in U- Haft befindliche 27- Jährige hat vor dem Haftrichter zugegeben, das drei Monate alte Mädchen geschüttelt zu haben", sagte Friedrich Köhl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, am Montag.