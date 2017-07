Crew der Identitären soll um Asyl angesucht haben

Noch bevor die "C- Star" zu einem - juristisch ohnehin äußerst problematischen - Einsatz Richtung libyscher Küste dampfen konnte, liegt das Schiff nun offenbar im Hafen von Famagusta auf Zypern fest: Wie das österreichische Dokumentationsarchiv (DÖW) aus einem Web- Blog zitiert, habe die tamilische Mannschaft der "C- Star" in Famagusta um Asyl angesucht.

Angeblich auch Vorwurf der Schlepperei

Das wäre für die rechtsextremen Organisatoren der Aktion "Defend Europe" ein herber Rückschlag - und auch ziemlich peinlich: Die Gruppe der Identitären hätte damit selbst weitere Migranten nach Europa gebracht, und die Führungscrew der "C- Star" wird sich vielleicht auch wegen des Verdachts der Schlepperei verantworten müssen. So schreibt das Dokumentationsarchiv: "Die Tamilen an Bord der 'C- Star' mussten für ihre Mitreise zahlen. Der Kapitän und sein erster Offizier wurden in Polizeigewahrsam genommen."

Der kürzlich in Zypern gelandete Schiffseigner, der Schwede Tomas Egerstrom, sei laut DÖW ebenfalls schon "unter Beobachtung" von Pro- Asyl- Aktivisten.

Eine Hilfsorganisation bei der Rettung von Bootsflüchtlingen aus dem Mittelmeer Foto: AP

Eine Bestätigung des DÖW- Berichts steht freilich aus - es könne sich durchaus auch um Fake News linker Aktivisten handeln, mutmaßen Insider.