Schiff der Identitären in Ägypten gestoppt

"Es war eine reine Routinekontrolle", erklärte dagegen Daniel Fiß von der Identitären Bewegung" am Freitag. Berichte, die C- Star (vormals Suunta) habe bewaffnete Einheiten an Bord, wies er als Gerüchte zurück. Man gehe davon aus, die Fahrt nach Sizilien demnächst fortsetzen zu können. Allerdings zeigen Tracking- Websites, dass sich das Schiff, welches unter der Flagge von Dschibuti fährt, nach wie vor im Hafen von Suez befindet.

Das Schiff der Identitären in der Bucht vor Suez Foto: www.marinetraffic.com

Die "Identitären", die in Österreich vom Verfassungsschutz beobachtet werden und sich gegen vermeintliche Überfremdung wenden, beteiligen sich wie andere Rechts- Aktivisten aus Deutschland, Frankreich und Italien an dem Projekt "Defend Europe" . Die Mission wolle "Europa (...) verteidigen" und gegen die "Schlepperschiffe vermeintlich "humanitärer" NGOs an der italienischen Küste vorgehen". Im Mittelmeer sind um die zehn Hilfsorganisationen im Einsatz, die Migranten aus Seenot retten. Für rechte Aktivisten sind die privaten Retter seit langem ein Feindbild.

Italiener wollen Identitäre nicht ankern lassen

In Italien formiert sich inzwischen Widerstand gegen die Mission der Rechts- Aktivisten: Für Samstag ist am Hafen im sizilianischen Catania eine Kundgebung geplant. Eigentlich soll die 40 Meter lange C- Star dort anlegen. Ob es dazu kommt, ist unklar - denn mittlerweile setze sich dagegen auch Catanias Bürgermeister Enzo Bianco zur Wehr, sagte Fiß.