Arbeitsinspektor fordert Intim- Waxing mit Aussicht

Vorschrift ist Vorschrift - doch manchmal treibt das wahrlich seltsame Blüten. Eine solche Erfahrung hat nun die Inhaberin eines Beauty- Salons in der Wiener Innenstadt machen müssen. Die bekam nämlich Besuch vom Arbeitsinspektorat, und das hatte zumindest in einem Punkt Grund zur Klage: Die Räume, in denen Intim- Waxing durchgeführt wird (ein doch sehr intimer Akt), bieten für Mitarbeiter keine Sicht ins Freie - so will es aber das Gesetz. Deshalb bekam die Frau gewaltig Ärger. Ihrem eigenen machte sie daraufhin auf Facebook Luft.