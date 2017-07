Afghane (37) verletzt Ehefrau mit Messer schwer

Blutige Szenen haben sich am Samstag in einer Flüchtlingsunterkunft im oberösterreichischen Bezirk Freistadt abgespielt: Ein 37 Jahre alter Afghane ging mit einem Messer auf seine 29- jährige Ehefrau, mit der er vier Kinder hat, los und fügte ihr mehrere Schnittwunden am Kopf zu. Er hatte auch einen mit Benzin gefüllten Kanister bei sich und drohte, damit die gesamte Familie auszulöschen.