Disney präsentiert Robo-Version von Donald Trump

Wie schaut er aus und was wird er sagen? Lange Zeit war unklar, wie US-Präsident Donald Trump als animatronische Figur in Disneys "Halle der Präsidenten" im Walt Disney World Ressort, Florida, aussehen wird. Am Montag lüftete der Unterhaltungskonzern das Geheimnis und präsentierte den präsidialen Neuzugang, der nach einer Einführung durch George Washington künftig für alle Besucher des Vergnügungsparks seinen offiziellen Amtseid zum Besten gibt.