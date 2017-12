Konservativer Pinera wird erneut Chiles Präsident

Chiles konservativer Ex-Staatschef Sebastian Pinera hat die Präsidentschaftswahl in seinem Land klar gewonnen und kehrt ins höchste Staatsamt zurück. Der 68-jährige Milliardär setzte sich in der Stichwahl am Sonntag mit rund 54,6 Prozent gegen den Mitte-Links-Kandidaten Alejandro Guillier durch, wie die Wahlbehörde nach Auszählung von 99,9 Prozent der Stimmen mitteilte.