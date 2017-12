Fall Linda: "Verhalten resultiert aus Berechnung"

Das deutsche IS-Mädchen Linda W., dem in Irak die Todesstrafe droht, hat nur einen Wunsch: nach Hause in ihre kleine sächsische Heimatstadt zurückzukehren. "Ich weiß nicht, wie ich auf so eine dumme Idee kommen konnte, zum IS zu gehen", sagte die 17-Jährige reuig in der ARD. In ihrer Heimat Pulsnitz steht man diesem Vorhaben skeptisch gegenüber, man zweifelt an der Glaubwürdigkeit. "Hier fragen sich manche, warum Linda W. immer noch Kopftuch trägt, wenn sie sich doch so distanziert hat", wird die Bürgermeisterin Barbara Lüke in der "Mitteldeutschen Zeitung" zitiert.