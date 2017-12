Video: Van der Bellen gelobt Regierung an

Großes Blitzlichtgewitter in der Wiener Hofburg: Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Montagvormittag das die neue ÖVP/FPÖ-Bundesregierung angelobt. Damit wird das Land ab sofort politisch von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) geführt. "Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Arbeit in den nächsten Jahren und nicht zu viel Stress", sagte das Staatsoberhaupt in entspannter Atmosphäre in Richtung der neuen Regierungsmitglieder.