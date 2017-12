Nun auch russische Rodler unter Doping-Verdacht!

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) ermittelt nun auch gegen russische Rodler wegen mutmaßlicher Dopingvergehen. Wie die Nachrichtenagentur TASS am Sonntag berichtete, müssen die Sotschi-Silbermedaillengewinner Albert Demtschenko und Tatiana Iwanowa am kommenden Mittwoch in Lausanne vor der IOC-Disziplinarkommission aussagen.