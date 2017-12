Kurz und Strache präsentierten Regierungsprogramm

Nach der feierlichen Verkündung der Einigung auf eine neue Regierung am Vortag und dem Besuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen haben Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache ihr Koalitionsprogramm und ihr Team präsentiert. Es war ein Pressestatement, in dem sich die beide Parteien als Sieger sahen. Der FPÖ-Chef und Vizekanzler formulierte es am treffendsten: "Wir finden uns zu jeweils 75 Prozent in dem Programm wieder." Kurz meinte, er freue sich auf die kommenden fünf Jahre.