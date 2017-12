Wien: ÖVP und FPÖ stellen sich völlig neu auf

Der Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel wird Kanzleramtsminister unter Sebastian Kurz. Damit wird sein Sessel des nichtamtsführenden Stadtrats frei. Als Nachfolger wird in Parteikreisen Markus Wölbitsch genannt. Als Landesgeschäftsführer ist er für die Strukturreform der Neun-Prozent-Partei zuständig.

Klubobmann Manfred Juraczka übergibt Mitte 2018 das Zepter an Elisabeth Olischar und verabschiedet sich aus der Politik. In die Wahl 2020 wird die Partei freilich Blümel führen. Offiziell tagt die Wiener ÖVP am Montagnachmittag hinter verschlossenen Türen über die Personalveränderungen.