"Far Cry 5": Da kommt tierische Action auf uns zu

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu seinem kommenden Open-World-Shooter "Far Cry 5" veröffentlicht. Darin stellen die Entwickler die Widerstandskämpfer näher vor, die in der von einer mysteriösen Sekte beherrschten fiktiven US-Region Hope County - auch mit tierischer Unterstützung - gegen ihre Unterdrücker kämpfen. "Far Cry 5" erscheint am 27. Februar 2018 für PC, PS4 und Xbox One.