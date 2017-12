Schwimmerin Kreundl über 100 m Lagen Sechste!

Lena Kreundl hat bei den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer in Kopenhagen über 100 m Lagen Platz sechs geholt! Die Oberösterreicherin, die als Semifinal-Achte in den Endlauf eingezogen war, blieb in der Zeit von 59,72 Sekunden nur 5 Hundertstel hinter ihrer persönlichen Bestzeit von der WM in Windsor 2016. Der Sieg ging an die ungarische Favoritin Katinka Hosszu (56,97).