Barbaren-Abenteuer "Conan Exiles" kommt am 8. Mai

Als unfertige Early-Access-Version kann man "Conan Exiles" schon seit fast einem Jahr via Steam beziehen. Jetzt haben die Entwickler von Funcom verraten, wann das Spiel endgültig fertig sein wird: am 8. Mai 2018. Dann soll es auch als physische Box in den Handel kommen - in der Sammler-Edition sogar inklusive Conan-Sammelfigur. Was die Spieler in "Conan Exiles" erwartet, sehen Sie im Trailer.