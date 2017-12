Hoher Besuch! Weltmeister Deutschland kommt

Deutschland will sich mit dem Test in Klagenfurt für die Titelverteidigung bei der WM in Russland (14. Juni - 15. Juli) einspielen. Das DFB-Team absolviert die WM-Vorbereitung in Südtirol.

"Wir sind stolz, den Weltmeister in Österreich begrüßen zu dürfen. Das Duell mit Deutschland hat einen ganz speziellen Reiz und ist eine schöne Herausforderung. Auch für unsere treuen Fans wird das Spiel eine besondere Attraktion darstellen", so ÖFB-Präsident Leo Windtner am Freitag via Aussendung.