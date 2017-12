Firmenjet abgestürzt: Zwei Österreicher tot

Ein Kleinflugzeug aus Österreich ist am Donnerstagabend in der Nähe des Bodensees im deutschen Waldburg abgestürzt. Drei Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, unter ihnen soll sich der erfahrene Pilot und Flugunternehmer Adi A. (45) aus Vorarlberg befunden haben. Ein 49-jähriger Wiener war ebenfalls unter den Todesopfern. Starker Schneefall und Wind erschwerten die Arbeit der Rettungskräfte in dem Waldstück in ohnehin unwegsamem Gelände, der Einsatz musste deshalb Freitagfrüh kurzzeitig unterbrochen werden.