So spielt sich "Fallout 4" in virtueller Realität

Das Endzeit-Rollenspiel "Fallout 4" wagt den Sprung in die virtuelle Realität und ist ab sofort für die VR-Brille HTC Vive verfügbar. Aber wie spielt sich das VR-Remake in der Praxis? Wie bewegt man sich in der virtuellen Realität fort, wenn einem in der Realität nur wenige Quadramteter zur Verfügung stehen? Diese Fragen beantwortet Bethesda im Überblicks-Video zur VR-Version des kultigen Games.