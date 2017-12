Köln verteilt Armbändchen gegen sexuelle Gewalt

Keine Böller am Kölner Dom

Wie im Vorjahr soll es auch heuer wieder zu Silvester eine böllerfreie Zone rund um den Kölner Dom. "Gleichzeitig werden die Sicherheits- und Ordnungsbehörden ihre Präsenz an diesem Abend in der Kölner Innenstadt deutlich verstärken", hieß es in einer Mitteilung. Im öffentlichen Raum sollen zusätzliche Beleuchtungsanlagen und Videokameras für Sicherheit sorgen. Bereits zum Jahreswechsel 2016/17 verschärfte die Polizei in Köln deshalb massiv ihr Sicherheitskonzept.