Schnappt sich Stöger diesen Frankreich-Knipser?

Derzeit steht Giroud beim FC Arsenal unter Vertrag, sein Kontrakt läuft noch bis 2019. Bei den Londonern ist der Franzose in der Liga nur Reservist, erzielte in nur 252 Einsatzminuten immerhin vier Treffer. Nach der Verpflichtung von Landsmann Alexandre Lacazette darf er nur in der Europa League von Beginn an ran. Seine EL-Bilanz: drei Tore in sechs Spielen.