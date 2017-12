Brasilianer aus Porto Alegre im Finale der Club-WM

Gremio Porto Alegre hat als erstes Team das Endspiel der Club-Weltmeisterschaft erreicht! Die Brasilianer besiegten am Dienstag im Halbfinale CF Pachuca aus Mexiko in Al Ain (VAE) mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung. Im Finale am Samstag treffen sie auf den Gewinner des zweiten Halbfinales zwischen Titelverteidiger Real Madrid und dem krassen Außenseiter Al-Jazira Abu Dhabi.