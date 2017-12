Berlin: Aufrufe zur "Intifada" bei Jerusalem-Demo

Am Dienstagnachmittag haben sich arabischer Gruppen in Berlin zu einer Demonstration gegen die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA getroffen. Dabei wurde laustark zu einer "Intifada" - also dem Aufstand der Palästinenser gegen Israel - aufgerufen. Sprechchöre skandierten "Intifada bis zum Sieg" und "Allahu Akbar".