Toter und Verletzte bei Explosion im Weinviertel

In der OMV-Gasstation in Baumgarten in der niederösterreichischen Gemeinde Weiden a.d. March (Bezirk Gänserndorf) hat es Dienstagfrüh einen dramatischen Zwischenfall gegeben. Es kam zu einer gewaltigen Explosion. Ein Toter ist zu beklagen, mindestens 18 weitere Menschen wurden verletzt, hieß es am Dienstagvormittag. Das Gebiet ist großräumig gesperrt.