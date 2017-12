"World War Z": Koop-Shooter zum Film angekündigt

2013 kämpfte Brad Pitt in "World War Z" gegen die Zombie-Apokalypse, nun soll der Film den Sprung von der Kinoleinwand auf PS4, Xbox One und PC machen. Entwickler Saber Interactive ("TimeShift") und Paramount Pictures kündigten die "Verspielung" des Hollywood-Blockbusters als Koop-Shooter an. Erscheinen soll diese "schon bald".