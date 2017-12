Richterin bleibt: Grasser-Prozess darf nun starten

Der Buwog-Prozess gegen Karl-Heinz Grasser und 14 weitere Beschuldigte im Großen Schwurgerichtssaal in Wien startet wie geplant am Dienstag. Bis zuletzt hatte der Starttermin wegen der Richterinnenzuständigkeit gewackelt. Am Montagnachmittag hat aber der Oberste Gerichtshof eine Nichtigkeitsbeschwerde abgelehnt und damit grünes Licht für den größten Korruptionsprozess in der Zweiten Republik gegeben.