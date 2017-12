SPÖ: Prozedere für Häupl-Nachfolge festgelegt

Der Parteivorstand der Wiener SPÖ hat am Montag das weitere Vorgehen bei der Suche nach einem neuen Parteichef festgelegt. Unter anderem werden sich die beiden Kandidaten Michael Ludwig und Andreas Schieder im Vorfeld des Landesparteitags im Jänner in zwei Hearings den Fragen der Delegierten stellen, kündigte Landesparteisekretärin Sybille Straubinger in einer Pressekonferenz an.