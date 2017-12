Explosion am Busbahnhof: Nächster Terror-Akt in NY

In New York ist es am Montag zu einer Explosion an einem Busbahnhof in Manhattan gekommen. Mehrere U-Bahnlinien wurden umgehend evakuiert. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei mittlerweile bestätigte. Laut der "New York Post" soll es sich um ein versuchtes Selbstmordattentat handeln. Verletzt wurde laut aktuellen Informationen der Polizei nur der festgenommene Unbekannte.