Netanjahu: "Erdogan bombadiert eigene Dörfer"

Frankreichs Präsident ruft Erdogan zur Zurückhaltung auf

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron rief Erdogan nach seiner Äußerung, Israel sei ein "Terrorstaat", zur Mäßigung auf. In einem Telefongespräch am Sonntag bat er den Amtskollegen, zur Beschwichtigung zwischen Israel und den Palästinensern beizutragen. Am Sonntag hatte Erdogan in einer Rede vor Anhängern seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP im zentralanatolischen Sivas Israel als "Terrorstaat" und Land der "Kindermörder" bezeichnet.