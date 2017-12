Bürgermeister rettet seine Tiere

Brandalarm heute Sonntagfrüh in Hermsberg, Gemeinde Nötsch. Das Wirtschaftsgebäude des Bürgermeisters von Nötsch, Alfred Altersberger, brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der Bürgermeister hatte den Brand selbst entdeckt und konnte in letzter Sekunde sechs Rinder, ein Pferd und zwei Ziegen aus dem brennenden Gebäude in Sicherheit bringen. Zehn Minuten später stand das Gebäude in Vollbrand. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und die Nebengebäude verhindern. Die Aufräumarbeiten dauern zur Stunde an. Die Brandermittler sind vor Ort.