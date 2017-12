Der Krieg in Afghanistan kehrt zurück

Ewiges Blutvergießen geriet in Vergessenheit

Drei Jahre nach dem Ende des NATO-Kampfeinsatzes und sechs Jahre nach den ersten Truppenreduzierungen hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan so verschlechtert, dass die Militärs wieder in das Krisenland zurückkehren (müssen). Die USA und einige NATO-Länder schicken jetzt wieder Tausende zusätzliche Soldaten in das ewige Blutvergießen. Die USA entsenden mehr Spezialkräfte und CIA-Agenten, die Taliban jagen sollen. Aus anderen Staaten kommen mehr Ausbildner für die überforderten afghanischen Streitkräfte. Die sterben zu Tausenden.