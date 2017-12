"Bayonetta 3" exklusiv für die Switch angekündigt

Fans japanischer Überdrüber-Action dürfen sich freuen: Nintendo in der Nacht auf Freitag in einem Trailer, dass PlatinumGames derzeit "Bayonetta 3" entwickelt - exklusiv für die Switch. Darüber hinaus wurde bekannt, dass am 16. Februar auch das gefeierte "Bayonetta 2" - ursprünglich ein Exklusivtitel für die Wii U - sowie "Bayonetta", das Originalspiel der Serie, für die aktuelle Nintendo-Konsole erscheinen werden.