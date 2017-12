Vibrator in Briefkasten sorgt für Polizeieinsatz

Ein klingelnder und vibrierender Vibrator im Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in Deutschland in Oranienburg hat die Bewohner am Dienstagnachmittag in Angst und Schrecken versetzt. Einige Bewohner hätten sich wegen des Vorfalls sogar gar nicht mehr aus dem Haus getraut, berichtete die Polizei am Mittwoch in Brandenburg.