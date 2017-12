Samurai-Gang überfällt Luxusshop in London

Mehrere geschockte Anrufer meldeten sich am Dienstagvormittag bei der Londoner Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, was sich auf der Fleet Street zugetragen hatte. Die Zeugen sprachen von herumfliegenden Mopeds und Männern, die Samuraischwerter schwangen und mit Messern herumliefen. Schon wenige Minuten später war alles vorbei. "Ich habe so etwas bisher nur auf Netflix gesehen", fasst ein Zeuge die Geschehnisse zusammen.