Zaiser verpasst Kurzbahn-EM wegen Angina

"So macht die EM für mich keinen Sinn", sagte Zaiser. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber mich hat es schon wieder erwischt." Und das zum dritten Mal bei einem Großereignis in Folge, nachdem die in Linz trainierende Athletin ebenfalls wegen einer Angina-Erkrankung die Kurzbahn-WM vor einem Jahr in Windsor/Kanada sowie im vergangenen Sommer wegen eines Ermüdungsbruchs des Querfortsatzes am dritten Lendenwirbel die Langbahn-WM in Budapest verpasst hatte.

Die seit Mitte vergangener Woche fiebrige Zaiser wäre eine der wenigen routinierteren Aktiven im nun nur noch aus je neun Damen und Herren bestehenden OSV-EM-Kader gewesen. Alle 18 rot-weiß-roten EM-Teilnehmer werden am Sonntag am Schlusstag der nationalen Titelkämpfe offiziell verabschiedet. Nächste Großereignis-Chance für Zaiser sind die Langbahn-Europameisterschaften Anfang August nächsten Jahres in Glasgow.