Darf wirklich über alles abgestimmt werden?

Knapp 20% Höchststeuersatz im Kanton Zug, 7700 € Durchschnitts-Bruttoeinkommen in Zürich, und die Abgeordneten des Nationalrats erhalten lediglich ein Taggeld und kein Monatssalär - aber nicht allein aufgrund dieser Unterschiede zu unserem Heimatland kann die Schweiz Vorbild für Österreich sein: Die "Krone" hörte sich bei einer Studienreise mit den zwei Abgeordneten Reinhold Lopatka (ÖVP) und Reinhard Eugen Bösch (FPÖ) über die Vor- und Nachteile der Direkten Demokratie um. Das System ist auch in den aktuellen Koalitionsverhandlungen ein großes Thema: Die FPÖ will mehr, die ÖVP etwas weniger diese Variante der direkten Mitbestimmung der Bürger praktizieren.

"Die Schweiz muss man sich mehr von unten nach oben denken", erklärt dazu Regierungsrat Benedikt Würth in Bern. Und tatsächlich haben die Schweizer ihr System lang erprobt: Seit 1848 wurden 445 Volksinitiativen gestartet, 209 kamen zur Abstimmung.