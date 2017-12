„Seven: The Days Long Gone“ im Story-Trailer

In "Seven: The Days Long Gone" verschlägt es die Spieler als Meisterdieb ins postapokalyptische Vetrall Empire. Dort müssen sie in dem Rollenspiel mit unkonventionellem Klettersystem von einer angeblich ausbruchsicheren Gefängnisinsel entkommen. Doch sie stoßen auf ein finsteres Geheimnis, wie EuroVideo im Story-Trailer andeutet. Das Game ist ab sofort auf Steam verfügbar.