Rauchverbot: „Da geht es auch um Tausende Jobs“

Blauer Dunst adieu? Nicht mit ihm. Der Szenegastronom Heinz Pollischansky will das geplante Nichtrauchergesetz zu Fall bringen. Rückendeckung gibt es von Kollegen sowie von FPÖ-Chef Heinz-Christian-Strache. Am Donnerstag machen die Wirte in Pollischansky‘s Weinbar in der Wiener Innenstadt auf die fatalen Folgen eines kompletten Tschickverbots in der Gastro aufmerksam. "Es gibt keinen Grund, das Rauchen in Lokalen zu verbieten", sagte Strache. Und Szenegastronom Heinz Pollischansky rechnete vor: "Bei uns geht es teilweise um Umsatzeinbußen zwischen 15 und 40 Prozent. Da geht es auch um Tausende Jobs."