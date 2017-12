Erster Schnee sorgt für Verkehrschaos in Wien

Wie bei Frau Holle bestellt wirkt der erste Neuschnee, der sogar im östlichen Flachland und vor allem in Wien die Flocken wirbeln lässt. Exakt zum meteorologischen Herbstende startet der Winter so richtig. Das Skandinavien-Tief "Torsten" bläst polare Kaltluft und Schneefälle herbei und sorgt damit am Donnerstag für massive Verzögerungen auf den Straßen sowie Behinderungen im Wiener Öffi-Verkehr.